KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Kırşehir'e getirilen ailelerin çocuklarının morallerini yüksek tutmak için Eğitim Fakültesi akademisyenleri ve öğrencilerden ekip oluşturuldu.

Kentin farklı yerlerinde kalan depremzede aileler ve çocuklarını ziyaret eden ekip üyeleri, gözlem yaparak çocuklara yönelik eğitim ve etkinlikleri planladı.

Bu kapsamda okul öncesi eğitimi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik (PDR), sınıf eğitimi için öğretmenler, çocuk gelişimi uzmanları ve psikologlar ile iletişime geçilerek 250 kişiye yakın gönüllüden ekip oluşturuldu. Grupların sistematik çalışması için öğrenci ve gönüllü eğitimci sayısı, fiziki mekan ve materyal imkanları göz önünde bulundurularak bir haftalık eğitim programı planlaması yapıldı.

Haftanın her günü 3-9 yaş arası çocuklar için okul öncesi, PDR ve özel eğitim öğretmenleri ile bu alanlarda eğitim alan KAEÜ öğrencileri, çocuk gelişimi uzmanları ve uzman psikologlardan oluşan 12 kişilik gönüllü ekip, depremzede çocuklarla etkinlik yapıyor.

Ayrıca 10-18 yaş grubu için PDR, çocuk gelişimi, özel eğitim, sınıf eğitimi, matematik, sosyal bilgiler, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri, çocuk gelişimi ve psikologlardan oluşan yaklaşık 6 kişilik gönüllü ekip de depremzede çocuklarla çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor.