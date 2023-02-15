Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 13:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beypazarı'nda meslek liseliler depremzedeler için soba üretiyor
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için soba üretimi gerçekleştiriyor.
Okulun atölyelerinde üretilen çadır sobaları, deprem bölgesine gönderilmek üzere İl Milli Müdürlüğüne teslim edildi.
Okul müdürü Nuri Caner, depremzedelerin çadırlarda ısınma ihtiyacını karşılamak üzere okulun atölyelerinde 100 soba üretildiğini kaydetti.
Etiketler: Ankara Meslek Liseleri
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