Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 11:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Deprem bölgesinde görevli MEB AKUB ekibinin midibüsü devrildi: 13 yaralı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da görev alan, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekibini taşıyan midibüs, Kırıkkale'de şarampole devrildi. Kazada 13 kişi, yaralandı.
Kaza, saat 05.30 sıralarında, Kırıkkale- Kırşehir yolunun 31'inci kilometresinde meydana geldi.Malatya'dan dönen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen midibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, depremin vurduğu Malatya'da görevli MEB AKUB ekibinden G. K. (27), H. H. (30), Z. Y. (50), K. D. (31), A. N. Y. (53), M. A. (55), B. M. (49), U. K. (51), F. A. (48), K. T. (35), O. B. (43), Ç. Ç. (33) ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Kırıkkale Trafik Kazası
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