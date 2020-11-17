Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 14:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Simav'da uyuşturucu denetimleri
[Fotoğraf: AA]
Kütahya'nın Simav ilçesinde, polis ekiplerinin farklı zamanlarda düzenlediği uyuşturucu denetimlerinde 60 gram esrar, 3 kök kenevir, kurusıkı tabanca ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçe genelinde denetim yaptı.
Farklı zamanlarda yapılan denetimlerde bulunan 60 gram esrar, 3 kök kenevir, ruhsatsız tüfek ve kurusıkı tabancaya el konuldu.
Ekipler, 7 kişiyi gözaltına aldı.
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