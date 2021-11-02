İstanbul'da oturan Silopili iş adamı İsa Kösen tarafından Silopi İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencilerin 1785 adet kaynak kitabı gönderildi.

Okul Müdürü Hasan Yıldırım, Kösen'e teşekkür ederek, "Bu kaynak kitaplar öğrencilerimiz için iyi olacak." dedi.