Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Silopili öğrencilere kitap bağışı
[Fotoğraf: AA]
Silopi ilçesinde öğrencilere hayırsever iş adamı tarafından kitap bağışında bulunuldu.
İstanbul'da oturan Silopili iş adamı İsa Kösen tarafından Silopi İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencilerin 1785 adet kaynak kitabı gönderildi.
Okul Müdürü Hasan Yıldırım, Kösen'e teşekkür ederek, "Bu kaynak kitaplar öğrencilerimiz için iyi olacak." dedi.
Etiketler: İstanbul
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