Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 17:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de 14 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de "hırsızlık" suçundan hakkında 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç'yi (22) merkez Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi'nde bir adreste yakaladı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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