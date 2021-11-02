Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 17:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Halfeti'de `Öncelik Yayanın` etkinliği gerçekleştirildi
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, Kaymakam Selin Sarı ve Belediye Başkanı Şeref Albayrak'ın katılımıyla "Öncelik Yayanın" etkinliği gerçekleştirildi.
Halfeti Siyahgül Mahallesi Aydın Güven Gürkan Caddesi üzerinde yaya geçitlerinin kullanımında farkındalık oluşturulması amacıyla, Kaymakam Sarı, Belediye Başkanı Albayrak ve öğrencilerin katılımıyla sürücüler bilgilendirildi.
Ayrıca sürücülere uyulması gereken kurallar hatırlatılarak, emniyet kemerinin önemi anlatıldı.
Etiketler: Şanlıurfa
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