Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukları hayata davet etmeden önce hayallere davet etmek gerektiğini belirterek, "Hayallere davet etmenin de en kısa ve kolay yolu, Anadolu metodu masallardır. Çocuklarımızı masallarla tanıştırmak aslında kültürle tanıştırmanın çok doğal bir yoludur. Çocukları masallarla tanıştırmak aslında eğitimin doğal bir yoludur." dedi.

Selçuk, Yolçatı Mahallesi'nde Silivri Masal Evi'nin açılışında yaptığı konuşmada, UNESCO Milli Komisyonuyla hayata geçirilen masal okulları projesinin Türkiye'de olağanüstü bir yankı bulduğunu ve bunun sonucunda çok sayıda masal okulunun ve atölyelerin hayata geçtiğini anlattı.

Öğretmenlerin projeye sahip çıktığını ve yaklaşık 300 bin öğretmenin masal anlatıcılığı sertifikası aldığını kaydeden Selçuk, "Masal anlatmak, Anadolu'nun köklerine inmek, evrensel masallarla tanışmak, Dedem Korkut'la hasbihal etmek gerçekten çok önemli, çok değerli. Bu yüzden de öğretmenlerimizin drama temelli masal anlatıcılığı sertifikası almış olması ayrı bir mutluluk kaynağı. Hem öğrencilerine hem de kendi çocuklarına bu konularla ilgili çok büyük bir eğitim verecekler bundan da mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Selçuk, şunları söyledi:

"Çocukları hayata davet etmeden önce hayallere davet etmek lazım. Hayallere davet etmenin de en kısa ve kolay yolu, Anadolu metodu masallardır. Çocuklarımızı masallarla tanıştırmak aslında kültürle tanıştırmanın çok doğal bir yoludur. Çocukları masallarla tanıştırmak aslında eğitimin doğal bir yoludur. Bundan dolayı da biz çocuklarımızın kültürümüzden kopmaması, Anadolu'yu tanıması, Dede Korkut'u bilmesi, dünya masallarını bilmesini insana ve insanlığa dair önemli bir hizmet olarak görüyoruz ve 2023 Eğitim Vizyonu'nun da ana hedeflerinden birine böylece bir yol açmış oluyoruz."

Masal evinin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Selçuk, eserin uzun yaşamasını ve çocuklar için güzel geleceklere mekan olmasını diledi.

"Çocuklarımızı çok yönlü geliştirmemiz için önemli bir misyon üstlenecek"

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da çocukların yeni değerler edinmelerini temin eden ve yaratıcılıklarını destekleyen çok önemli bir işleve sahip masalların çocukların duygularını geliştirmenin yanı sıra onların zihinlerini büyüten bir aktivite olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin, öğrencilerin öğrenmelerini ateşleyebilmek için onları çok yönlü ve farklı ortamlarla karşılaştırmaları gerektiğini düşündüğünü dile getiren Yazıcı, "Öğrenme ortamlarının çeşitlendirip zenginleştirirken kullandığımız yöntem ve teknikleri de argümanları da bu boyutta farklılaştırmaya gayret ederiz. Bu nedenle masal okullarımızın ve masalın biz öğretmenler için de aslında çocuklarımızı çok yönlü geliştirmemiz ve kendi kültürümüzden de yararlanarak yetiştirmemiz için önemli bir misyon üstlenecek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocuklarla birlikte açılışını yaptığı Masal Evi'ni gezdi. Çocukların tekvando gösterisinin izleyen Selçuk, ok atan çocuklarla sohbet etti, kendisine hediye edilen yay ve oku aldı. Selçuk, küçük çocuklarla da oyun oynadı.