Olay, gece saatlerinde Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Karatarla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde sokakta yürüyen yabancı uyruklu Mahmod Shabek, kimliği tespit edilemeyen şahısların silahlı saldırısına uğradı.

Saldırı sonucu karın boşluğuna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Mahmod Shabek, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Mahmod Shabek'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerden sonra defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili 2 zanlı yakalanırken, incelemenin devam ettiği belirtildi.