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Güncel
AA 28.09.2023 23:38

Siirt'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Siirt'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, E.S. ve A.S'nin Batman'dan Siirt'e uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Fiziki takip sonucu şüphelilerin bulunduğu araç, Gözpınar Jandarma Karakol Komutanlığı önünde durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 512 gram eroin ve bir miktar esrar ile 92 bin lira ve 3 cep telefonu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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Siirt Uyuşturucu
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