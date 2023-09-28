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Güncel
AA 28.09.2023 22:58

Erzurum'da arkadaşını kazara pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde çalışma arkadaşını kazara pompalı tüfekle öldüren şahıs tutuklandı.

Erzurum'da arkadaşını kazara pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

Kurtuluş Mahallesi Keresteciler Caddesi'ndeki bir iş yerinde pompalı tüfekle oynarken kazara iş arkadaşı M.E.S'yi (18) vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.A.K'nin (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.A.K. çıkarıldığı hakimlikçe "olası kastla adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

M.A.K, dün Kurtuluş Mahallesi Keresteciler Caddesi'nde bir iş yerinde pompalı tüfekle oynarken kazara arkadaşı M.E.S'yi boynundan vurmuştu. M.E.S, hayatını kaybederken, M.A.K. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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