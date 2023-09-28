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Güncel
AA 28.09.2023 22:21

Bartın'da sahte evrak ve dolandırıcılık operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

Bartın'da örgütlü olarak kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik iddiasıyla düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Bartın'da sahte evrak ve dolandırıcılık operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte evrak düzenlenerek kamunun zarara uğratıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezinde faaliyet gösteren bir özel eğitim ve rehabilitasyon kurumuna operasyon düzenledi.

Operasyonda örgütlü olarak kamu kurum ve kuruluşlarının tüzel kişilikleri aracı olarak kullanılarak kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla 11 kişi gözaltına alındı.

Çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konulan operasyonda şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

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Bartın Dolandırıcılık
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