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Güncel
AA 28.09.2023 23:19

Hatay’daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Hatay'da devrildikten sonra alev alan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Hatay’daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

E.G kontrolündeki otomobil, Erzin-Dörtyol kara yolu Yeniyurt mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki narenciye bahçesine devrildi. Araç daha sonra alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

Araç sürücüsü ve 4 kişi kendi imkanlarıyla otomobili terk ederken Zehra Güder (34) içeride kaldı.

Ekiplerin araçtaki yangını söndürmesinin ardından Güder’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralı 5 kişi Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Cenaze otopsi için hastane morguna götürüldü.

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