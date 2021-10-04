Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce "Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi" kapsamında Hatrant köyünde 17 yetiştiriciye 100 dönüm arazide yetiştirmek üzere susam tohumu dağıtıldı.

İlkbaharda köylülerin el birliğiyle ektiği susamın hasadına başlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, geleneksel yöntemlerle üretim yapan çiftçilerin sağlanan destekle yüksek verim elde ettiğini söyledi.

İl genelinde 300 dönüm alandan 40 ton dolayında verim beklediklerini ifade eden Demirhan, yapılacak proje ve çalışmalarla önümüzdeki yıllarda 1000 dönüm alanda üretim yapmayı, 150 ton verim elde etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Hatrant köyü muhtarı Hayrettin Beydoğan da susam üretiminde iyi verim aldıklarını belirterek, "Bölgenin geneli kuraklıktan etkilenirken verim iyi. Önceki yıllarda en fazla 100 kilogram susam alıyorken bu yıl sağlanan destekle 150 kilogram verim alabileceğiz. Desteğin devam etmesi durumunda köyümüzde susam ekim alanları daha çok artacaktır." diye konuştu.