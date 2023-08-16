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Güncel
İHA 16.08.2023 17:13

Siirt'te taze incir tezgahlarda

Siirt'te, her yıl olduğu gibi bu yıl da beyaz ve siyah taze incir, kent merkezi ve ilçelerde tezgahta yerini aldı.

Siirt'te taze incir tezgahlarda

Şirvan ilçesi Zivzik ve Ormanbağı köylerinde yetiştirilen ve tadıyla rağbet gören incir pazardaki yerini aldı.

Özellikle kalp sağlığı ve tansiyon hastalıklarına iyi gelen incir, yöreye özgü olarak organik yetiştirilerek her yıl ağustos ve eylül aylarında satıldığı pazarda rağbet görüyor. İncirin büyük bir kısmı yaş olarak piyasaya girerken bir kısmı da kış aylarında tüketilmek üzere kurutuluyor. Özellikle son zamanlarda içinde bulunduğumuz ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havanın incirin olgunlaşıp daha da dolgun hale gelmesini sağlıyor. İncir, pazarlarda rağbet görmeye devam ediyor. 

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