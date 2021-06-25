Haber Giriş: 25 Haziran 2021 Cuma 09:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te park ve bahçelerde ağaçlandırma ve bakım çalışmaları yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Siirt Belediyesi, refüjlerde bakım ve onarım, Kızlar Tepesi Parkında ağaçlandırma çalışması yaptı.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parkların cazibesini artırmak için Cumhuriyet ve Aydınlar caddelerindeki refüjler başta olmak üzere park ve bahçelerin bakımını yaptı.
Parklarda uzayan otlar temizlenirken, Kızlar Tepesi Parkında da ağaçlandırma yapıldı, park içindeki gölet, amfi tiyatro, yürüyüş parkurları, dinlenme, macera parkı ve sosyal tesis etrafı çiçeklendirildi.
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