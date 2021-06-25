Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Havran Barajı ile Savaştepe-Sarıbeyler Barajı’na bağlı sulama tesislerinde yaptığı bakım ve onarım çalışmalarıyla 6 yılda sulama alanlarının yüzde 80 artmasını sağlayan Büyükşehir iştiraklerinden BASKİ, 2021 yılı yaz sezonu tarımsal üretimi en üst seviyelere çıkarmak için hazırlıklarını tamamladı.

BASKİ bu kapsamda 196 bin metre sulama kanal temizliği, 300 bin metre yabancı ot temizliğini tamamlarken, tarımsal sulama tesislerinin bakım onarım çalışmalarında ise sona gelindi.

Akıllı sulama sistemleriyle tarımsal sulamada yüksek su verimliliğini ve tasarrufunu hedefleyen Büyükşehir; 34 kapalı tesisin 26’sına ön ödemeli ultrasonik tarımsal sulama sayacının montajını yaparak 3 bin 747 hektar alanı modern sulama teknolojisi ile donattı.

5 bin 400 hektar tarım alanında sorunsuz su iletimi sağlayarak çiftçilerin sulama kanallarını daha randımanlı kullanmalarının önünü açan Büyükşehir Belediyesi, bunun yanı sıra 34 kapalı sulama tesisinde de 430 bin metre şebekenin kontrollerini yaparak 9 bin 647 hektar tarım alanını çiftçilerin kullanımına hazır hale getirdi.

Büyükşehir Belediyesinin öz kaynakları ile takılan ön ödemeli ultrasonik tarımsal sulama sayacıyla 3 bin 742 hektar tarım alanında yüzde 40-45 su tasarrufu sağlanacak. Kazanılan su ile yeni alanlar sulamaya açılarak bölge ekonomisine katkısı sunulacak. Ayrıca bir sonraki yıla saklanabilen su sayesinde de kuraklık ihtimaline karşı tedbir alınmış olacak.