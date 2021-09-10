Haber Giriş: 10 Eylül 2021 Cuma 16:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te okullar dezenfekte edildi
[Fotoğraf: AA]
Siirt Belediyesince okullar dezenfekte ediliyor.
Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Fırat Toprak, öğrencilerin daha sağlıklı koşullarda eğitimlerini sürdürmesi için okulların dezenfekte edildiğini söyledi.
Geçen haftadan bu yana her gün birkaç okulun gözden geçirildiğini belirten Toprak, "Saat 16.00'dan sonra öğrencilerin toplu olarak kullandıkları sınıf, koridor, yemekhane, konferans salonu, tuvalet ve diğer kullanım alanları dezenfekte ediyor. Çalışmalar tüm ekiplerle aksatılmadan devam ettirilecek." dedi.
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