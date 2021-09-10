Haber Giriş: 10 Eylül 2021 Cuma 16:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Baskil'de Hacı Murat Yümlü Camii'nin açılışı yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Baskil ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen depreminde ağır hasar gören Topaluşağı Köyü Camii yeniden yapıldı.
Depremde zarar gören ve hayırsever işadamı Hacı Murat Yümlü'nün desteğiyle yerine yeni yapılan caminin açılışı, Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İlçe Müftüsü Hüseyin Çakır, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özer Dinçer, İlçe Emniyet Amiri Murat Demir ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.
Akmurat, caminin yapımı üstlenen hayırsever Yümlü'ye teşekkür etti.
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