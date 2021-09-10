Depremde zarar gören ve hayırsever işadamı Hacı Murat Yümlü'nün desteğiyle yerine yeni yapılan caminin açılışı, Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İlçe Müftüsü Hüseyin Çakır, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özer Dinçer, İlçe Emniyet Amiri Murat Demir ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Akmurat, caminin yapımı üstlenen hayırsever Yümlü'ye teşekkür etti.