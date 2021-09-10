Haber Giriş: 10 Eylül 2021 Cuma 16:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da yaralı baykuşu jandarma kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Burdur'un Gölhisar ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan baykuş, tedaviye alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Gölhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan devriyede Kibyra Antik Kenti etrafındaki ormanlık alanda sol kanadı kırık bir baykuş bulundu.
Koruma altına alınarak ilk müdahalesi yapılan baykuş, tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur Şube Müdürlüğü Gölhisar Şefliğine teslim edildi.
Etiketler: Burdur Jandarma Genel Komutanlığı
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