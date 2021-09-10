Genç Kızılay Tavşanlı Gönüllüleri, Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi olan ve "devlet ana" diye tanınan "Hayme Ana"'nın Çarşamba köyündeki kabri başından Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerine katılmak üzere bisikletleriyle 115 kilometrelik yola çıktı.

Genç Kızılay Tavşanlı Gönüllüsü 9 bisikletli "Gençler Ecdadın izinde pedallıyor" isimli proje kapsamında, Hayme Ana Türbesi önünde toplanan grup, bisikletleriyle Domaniç’ten Söğüt’e uzanan 115 kilometrelik göç yolundan pedal çevirmeye başladı.

Bisiklet severlerin Hayme Ana Türbesini ziyaret edip dua etmesinin ardından türbe önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Genç Kızılay Tavşanlı Gönüllüsü lideri Kadir Kiraz, gençler olarak şanlı tarihe sahip çıktıklarını belirterek, ecdadın izinde pedal çevireceklerini söyledi.

Hayme Ana ile oğlu Ertuğrul Gazi arasındaki mesafede pedal çevirecekleri için heyecanlı olduklarını dile getiren Kiraz, "Hayme Ana ki cennet annelerin ayanın altındadır, hadisi şerifine mazhar olmuş önemli bir tarihi şahsiyetimizdir. Böyle zengin bir tarihe sahip olan Kızılay’ın genç gönüllüleri olarak ecdadımızın göç yolunu takip ederek o gün ki ruhu günümüze yansıtmaya çalışacağız. Projemiz 115 kilometreden oluşuyor. İlk 80 kilometrede bir gece konaklayacağız. Zamanında bu göçü gerçekleştirdikleri gibi bizlerde bu göç yolunu demir atlarla tamamlayacağız" dedi.