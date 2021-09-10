Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Sabahattin Bütün, evinin alt katında kurduğu atölyede, çiftçilik yaparken kullandığı tarım aletlerinin minyatürlerini tasarlıyor.

Çatalağzı beldesi Cumayanı Mahallesi'nde ikamet eden 2 çocuk, 2 torun sahibi Bütün, gençlik yıllarında Bolu'da çiftçilik yaparak geçimini sağladı. Karasaban, sap arabası, kızak, boyunduruk, tırmık gibi aletleri kullanan Bütün, daha sonra çeşitli nedenlerle geldiği Zonguldak'ta yaşamını sürdürmeye karar verdi.

Çatalağzı Belediyesinden emekli olduktan sonra zamanını değerlendirmek isteyen Bütün, evinin alt katına atölye kurdu. Küçük atölyesinde, atık ahşap malzemelerden çok sevdiği ve yerini makinelere bırakan tarım aletlerinin minyatürünü yapan Bütün, ürünlerini nostalji yaşamak isteyenlere hediye ediyor.

"Babadan kalma aletlerle bunları yapıyorum"

Sabahattin Bütün, AA muhabirine, geçmişte tarımda çok çalıştığını, emekli olduktan sonra da zamanını değerlendirmek için tarım aletlerinin minyatürünü yapmaya karar verdiğini söyledi.

Eski tarım aletlerinin unutulmamasını istediğini belirten Bütün, "Zamanında karasabanla çok çift sürdüm, sap arabası, boyunduruk, tırmık gibi aletleri kullandım. Şimdilerde atık malzemelerden bunların minyatürünü yapıyorum. Bu işle ilgilenmeyi seviyorum. Bir tahta parçasından 5-6 araba yapıyorum. Yaptığım çalışmaları merak edenler oluyor. Birkaç yere hediye olarak verdim, bir tane bile satmadım." diye konuştu.

Bütün, boş durmayı sevmediğini anlatarak, "Öyle kahvehanelere gitmem, atölyemde oturur, bunlarla uğraşırım. Yanıma gelen giden olur. Bir çocuk gelir beğenir, yaptığımı ona veririm. Babadan kalma aletlerle bunları yapıyorum. Herkes kendine göre bir şeyler yapabilir. İsterlerse güzel şeyler ortaya çıkarabilirler ama insanın içinden gelmesi lazım." dedi.

Tasarımlarında çivi kullanmadığını aktaran Bütün, yapılan her işin bir emeği olduğunu ve emeğe değer verilmesi gerektiğini kaydetti.