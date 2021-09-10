Haber Giriş: 10 Eylül 2021 Cuma 15:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Keban'da beton mikseri devrildi
[Fotoğraf: AA]
Keban ilçesinde beton mikseri devrildi.
Keban'da alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen beton mikseri, Zırkı grup yolunun 38. kilometresi Gökbelen köyü yakınlarında devrildi.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, bir süre trafiğe kapanan yol, vinç yardımıyla mikserin yoldan çekilmesiyle yeniden açıldı.
Etiketler: Elazığ
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