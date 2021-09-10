Keban'da alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen beton mikseri, Zırkı grup yolunun 38. kilometresi Gökbelen köyü yakınlarında devrildi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, bir süre trafiğe kapanan yol, vinç yardımıyla mikserin yoldan çekilmesiyle yeniden açıldı.