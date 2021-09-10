Türk Kızılay Samsun Kan Merkezi tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Atatürk Anıtı önündeki kan bağış otobüsüne gelen vatandaşlar, 6 gün sürecek kampanyanın ilk 4 gününde 52 ünite kan bağışında bulundu.

Kızılay sorumlusu Dursun Pektaş, Merzifon’un kan bağışı duyarlılığında Türkiye’ye örnek olduğunu söyledi.

Kan bağışının önemini vatandaşlara her ortamda anlattıklarını dile getiren Pektaş, "Merzifon halkı bölgedeki en duyarlı ilçelerimizden birisi. Her geldiğimizde yoğun ilgiyle karşılaşıyoruz. Kan stokları pandemi ve mevsim şartlarından dolayı yetersiz durumda. Türk Kızılay olarak bizler de sürekli sahada görev yapıyor, kan ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. 'Kan bir gün hepimize lazım olabilir' cümlesini hiç unutmamalıyız. Tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz." diye konuştu.

Pektaş, kan vermeye engel teşkil eden herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan, 18-65 yaş arasındaki herkesin kan verebileceğini sözlerine ekledi.