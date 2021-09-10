İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve SERKA tarafından desteklenen proje kapsamında öğretmenlere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde verilen eğitim tamamlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Suat Güner, tüketen değil üreten bir nesil için kodlamanın çok önemli olduğunu söyledi.

Milli teknoloji hamlesini gerçekleştirecek çocukları yetiştirmek üzere öğretmenlere yönelik 3 günlük bir eğitim düzenlediklerini ifade eden Güner, şöyle konuştu:

"Robotik programlama eğitimleri, yapay zeka eğitimi, piton gibi farklı programlama araçlarının eğitimini alan öğretmenlerimiz kendi okullarında çocukların kodlama robotik becerilerini artırmak ve çocukların üretken milli teknoloji hamlesine projeler gerçekleştirmek üzere öğretmenlerimizin bilgi ve becerileri düzeylerini arttırmayı hedefliyoruz. Umarım bu projeler ilçemizin gelişimine katkı sağlayacaktır."