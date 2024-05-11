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Güncel
AA 11.05.2024 10:14

Siirt'te öğrenciler "Sağlık İçin Hareket Et Günü" yürüyüşüne katıldı

İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler, il Sağlık Müdürlüğü önünden başlayarak Güres Caddesi istikametinden 2 nolu sahaya kadar yürüdü.

Siirt'te öğrenciler "Sağlık İçin Hareket Et Günü" yürüyüşüne katıldı

Etkinliğe katılanlar öğrenciler "Sağlık için harekete geç" yazılı pankartlar taşıdı.

İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birim Sorumlusu İbrahim Teğin, 10 Mayıs'ın, Dünya Sağlık Örgütü tarafından bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak amacıyla Sağlık İçin Hareket Et Günü olarak belirlendiğini söyledi.

Öğrencilerle farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Teğin, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

Etkinliğe, kurum yetkilileri, sağlık çalışanları ve vatandaşlar da katıldı.

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