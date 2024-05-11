Parçalı Bulutlu 17.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 11.05.2024 10:06

Diyarbakır'da tarihi eser operasyonunda 145 sikke ele geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 145 sikke ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da tarihi eser operasyonunda 145 sikke ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan planlı ve istihbari çalışmalar sonucu Ergani ilçesinde Bizans, Lidya ve Roma dönemlerine ait muhtelif sikke getirileceği ve söz konusu tarihi eserlerin aynı yerde satılacağı yönünde bilgi alındı.

Ekipler, dün düzenledikleri operasyonla 3 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin aracında yapılan aramada, 145 farklı ebatta sikke ele geçirildi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ETİKETLER
Diyarbakır Tarihi Eser
Sıradaki Haber
Artvin'de yolda bulunan para sahibine teslim edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:14
Antalya'da 4 bin polisle huzur uygulaması
11:12
İstanbul'da kadın müşterileri darp eden taksici trafikten menedildi
11:05
Türkiye geçen yıl 2 bin 200 çeşit tarım ürünü ihraç etti
11:08
Bakan Uraloğlu: Yerli ve milli vagonlar Türkiye'nin yükünü taşıyacak
10:41
MLKP'li terörist, HDP'li ve DEM Partili isimlere para göndermiş
10:11
Emine Erdoğan, anneleri ağırladı
Antalya'da kuvvetli yağış etkili oldu
Antalya'da kuvvetli yağış etkili oldu
FOTO FOKUS
TUSAŞ'tan Azerbaycan'da İHA eğitimi
TUSAŞ'tan Azerbaycan'da İHA eğitimi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ