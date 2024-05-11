Parçalı Bulutlu 17.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 11.05.2024 09:41

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, durdurduğu şüpheli İ.A'nın otomobilinde dedektör köpek yardımıyla yaptığı aramada 8 bin 143 sentetik ecza ve cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan İ.A, emniyetteki ifadesinde uyuşturucu hapları İzmir'den M.T. ile C.İ'den temin ettiğini belirtti.

Jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi de Afyonkarahisar Otogarı'nın otoparkındaki araçlarında yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan İ.A, M.T. ile C.İ, adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ETİKETLER
Afyonkarahisar Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:14
Antalya'da 4 bin polisle huzur uygulaması
11:12
İstanbul'da kadın müşterileri darp eden taksici trafikten menedildi
11:05
Türkiye geçen yıl 2 bin 200 çeşit tarım ürünü ihraç etti
11:08
Bakan Uraloğlu: Yerli ve milli vagonlar Türkiye'nin yükünü taşıyacak
10:41
MLKP'li terörist, HDP'li ve DEM Partili isimlere para göndermiş
10:11
Emine Erdoğan, anneleri ağırladı
Antalya'da kuvvetli yağış etkili oldu
Antalya'da kuvvetli yağış etkili oldu
FOTO FOKUS
TUSAŞ'tan Azerbaycan'da İHA eğitimi
TUSAŞ'tan Azerbaycan'da İHA eğitimi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ