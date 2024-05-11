Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, durdurduğu şüpheli İ.A'nın otomobilinde dedektör köpek yardımıyla yaptığı aramada 8 bin 143 sentetik ecza ve cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan İ.A, emniyetteki ifadesinde uyuşturucu hapları İzmir'den M.T. ile C.İ'den temin ettiğini belirtti.

Jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi de Afyonkarahisar Otogarı'nın otoparkındaki araçlarında yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan İ.A, M.T. ile C.İ, adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.