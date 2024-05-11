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Güncel
AA 11.05.2024 09:34

Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Hacıalibey Mahallesi Çelikel Sokak'ta karşılaşan, aralarında alacak verecek meselesinde husumet bulunan M.Ç. ile Ahmet A. tartışmaya başladı.

Olayın kavgaya dönüşmesi sonucu M.Ç, tabancayla Ahmet A'yı sol bacağından yaraladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli M.Ç'yi yakaladı.

Yaralı Ahmet A. ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.

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