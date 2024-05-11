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Güncel
AA 11.05.2024 10:09

Malatya'da devrilen yolcu minibüsündeki 12 kişi yaralandı

Malatya'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 1'i ağır, 12 kişi yaralandı.

Malatya'da devrilen yolcu minibüsündeki 12 kişi yaralandı

T.N. idaresindeki yolcu minibüsü, Malatya-Adıyaman kara yolunun Yeşilyurt ilçesi Kozluk Mahallesi mevkisinde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan 1'i çocuk, 12 kişi yaralandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavi gören N.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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