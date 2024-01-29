Siirt'te karla mücadele mesaisi aralıksız sürüyor

Siirt Belediyesi, kış mevsiminde yolların açık tutulması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için karla mücadele ekipleri çalışmalarına başladı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya’nın talimatları doğrultusunda kent merkezinde yaşanabilecek tüm olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla gerekli tedbir ve önlemler alınmasının ardından ekipler, kar yağışı ile birlikte cadde ve sokaklarda biriken karların temizlenmesi için çalışma başlattı.

Ulaşımın ve günlük yaşamın olumsuz etkilenmesine karşı greyderler, traktör kepçeler, tuzlama araçları, tuz yükleyiciler ve süpürge araçlarını hazır bulunduran ekipler, sabahın erken saatlerinde kent merkezinde karla mücadele çalışmalarına start verdi.