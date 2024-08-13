Açık 25.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 13.08.2024 23:17

Siirt'te hayata geçirilecek 52 proje için sözleşme imzalanıyor

Siirt'te 87 milyon lira bütçe ile hayata geçirilecek 52 kırsal kalkınma projesi için sözleşme imzalanıyor.

Siirt'te hayata geçirilecek 52 proje için sözleşme imzalanıyor

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Kalkınma Yatırımları Programı kapsamında yüzde 50 hibe ile 87 milyon lira tutarında 52 proje desteklenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, proje ile arıcılara 19 bin 125 kovan ve arıcılık için gerekli alet ve ekipman dağıtılacağını belirtti.

İlk etapta yüzde 50 hibe ile 17 milyon 500 bin tutarında proje için 16 yatırımcı ile hibe sözleşmeleri imzalandığını ifade eden Demirhan, şunları kaydetti:

"16 sözleşme kapsamında 6 bin 200 kovan, arıcılık alet ve ekipmanları dağıtılarak arıcılık sektörü desteklenecek. Arı kovanlarının modernizasyonu, bal üretim tesislerinin kurulması ve benzeri yatırımlar yapılacak. Arıcılık hem ekonomik hem de ekolojik açıdan önemli bir sektör. ​​​Toplamda 19 bin 125 kovan, arıcılık alet ve ekipmanları dağıtılacak. Hibe desteğimiz, arı kovanlarının modernizasyonundan, bal üretim tesislerinin kurulmasına kadar geniş bir yelpazede kullanılacak. Bu sayede hem yerel ekonomiyi destekleyecek hem de arıcılığın sürdürülebilirliğini artıracağız."

ETİKETLER
Siirt Tarım ve Orman Bakanlığı Hibe Desteği
Sıradaki Haber
Erzincan'da bakımları tamamlanan dağ keçisi doğal ortamına bırakıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:37
ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışına onay
23:28
Antalya'da safari kazası: Anne hayatını kaybetti, kızı yaralandı
23:24
BM, Yahudi işgalcilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine tepki gösterdi
23:29
Kassam'dan, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde İsrail askerlerine operasyon
22:27
Ukrayna: Kursk bölgesinde 74 yerleşim birimi kontrolümüzde
22:49
Altun: Binlerce siyonistin Mescid-i Aksa'ya saldırmasını şiddetle kınıyoruz
İsrail'in 2008'de sakat bıraktığı Gazzeli gazeteci: Dünyaya buradan mesaj gitmemesi için hedef alınıyoruz
İsrail'in 2008'de sakat bıraktığı Gazzeli gazeteci: Dünyaya buradan mesaj gitmemesi için hedef alınıyoruz
FOTO FOKUS
Aynı mağduru iki kez soydular
Aynı mağduru iki kez soydular
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ