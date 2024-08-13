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Güncel
AA 13.08.2024 23:06

Şemdinli'de çocuklar için dondurma şenliği yapıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çocuklar için dondurma şenliği düzenlendi.

Şemdinli'de çocuklar için dondurma şenliği yapıldı

İlçede görev yapan Beden Eğitimi Öğretmeni Fahir Geylani, her hafta farklı köylerde etkinlik yapıyor.

Arkadaşlarının da desteğiyle bu hafta Çatalca köyüne giden Geylani, çocuklara yönelik etkinlik düzenledi, dondurma dağıttı.

Çocukların mutluluğu için etkinlik yaptığını belirten Geylani, etkinlikle köylerdeki tüm çocuklara ulaşmaya çalıştığını söyledi.

Geylani, "Onların bir nebze mutlu olması, bizlerin ne kadar güzel bir iş yaptığının kanıtı. İmkanlarımız kısıtlı. Tüm hayırseverlerden yardım bekliyoruz." dedi.

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