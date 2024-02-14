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Güncel
İHA 14.02.2024 11:00

Siirt'te gezi spor aracı ve eğitmenler öğrencilerle buluşuyor

Siirt Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerle, gezici spor aracı ve eğitmenler eşliğinde öğrenciler sporla buluşmaya devam ediyor.

Siirt'te gezi spor aracı ve eğitmenler öğrencilerle buluşuyor
[Fotograf: İHA]

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda etkinlikler düzenleyen Siirt Belediyesi, öğrencilere yönelik çeşitli spor etkinlikleri gerçekleştiriyor.

Yeni yapılan Atatürk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, Gezici Spor Aracı ve eğitmenleri öğrencilerle bir araya geldi.

Eğitmenler tarafından düzenlenen etkinliklerde, öğrencilere ata sporu olan okçuluk, dart, masa tenisi, mini golf, sihirli labirent ve denge kulesi gibi çeşitli spor faaliyetleri sunuldu.

Gençler, keyifli ve eğlenceli etkinliklerle birlikte farklı sporları deneyimleme fırsatı bulurken, aynı zamanda sağlıklı bir yaşam tarzının önemine dair bilinçlendirildi.

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, etkinliklerin gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine olumlu katkı sağlamayı hedeflediğini söyleyerek, sporun birleştirici ve motivasyon arttırıcı gücünün olduğunu kaydetti.

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