Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 15:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te çay ocağında uyuşturucu satmaya çalışan zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Siirt'te çay ocağında esrar satmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Karakol Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir çay ocağında arama yaptı.
Ekipler, arama sonucu satışa hazır 15 fişek toz esrar ele geçirdi, şüpheli İ.E'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Etiketler: Siirt Uyuşturucu
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