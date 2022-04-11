Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile AB Türkiye Delegasyonu arasında yürütülen Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) bünyesinde Mardin’de bulunan yabancı uyruklu öğrencilere yönelik Milli Eğitim Müdürlüğü, tarafından ramazan ayı dolayısıyla bir otelde toplu iftar programı düzenlendi.

Dünyada Suriyeli mültecilere ilk kapılarını açan ülkenin Türkiye Cumhuriyeti devleti olduğunu vurgulayan Vali Demirtaş, “Yaklaşık 3 milyon 700 bin Suriyeli kardeşimizi ülkemizde barındırıyoruz, eğitimlerini veriyoruz, istihdamı alanları açıyoruz. Kendi evimizi, iş yerimizi onlara açtık. Onlar açısında da zorlu bir süreci hep birlikte atlattık. Eğitim alanında çocuklarınıza ciddi anlamda eğitimler veriyoruz. Kendi çocuklarımızın okullarında, sınıflarında sizin çocuklarınız çok rahat şekilde başta Cumhurbaşkanımızın destekleri olmak üzere devletimizin imkanlarıyla eğitimlerini görüyorlar. Bizler hem okullarımızı, evlerimizi, iş yerlerimizi hem de gönül kapılarımızı sizlere açtık. Suriyeli kardeşlerimizle olmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Sıkıntınız, problemleriniz olursa kapılarımız sizlere 24 saat açıktır” dedi.

Düzenlenen programda davetliler ile bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ise konuşmasında 'PIKTES Projesine' değinerek proje bünyesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılı içinde öğrencilere verilen destekler hakkında bilgiler verdi. Programa Vali Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş’ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, şube müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.