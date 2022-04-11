Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 4-10 Nisan'da il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.