Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 14:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta terör operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 4-10 Nisan'da il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Şırnak Terör Örgütü Terör Saldırısı
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