Malatya Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, çat kapı iftar programına katıldığı 75 yaşındaki flüt tutkunu Ahmet Türkmenoğlu'nun verdiği mini konser ile karşılandı.

Tüm yurtta olduğu gibi AK parti teşkilatı ve belediyeler çat kapı iftar programları düzenliyor.

Programlar ziyaret edilecek ev sahibine iftardan bir saat önce bildiriliyor.

Malatya’nın Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülşah Sağlam ve teşkilat kadınları dönüşümlü olarak iftar programlarına katılıyor.

Belediye Başkanlığı ve AK Parti İlçe Kadın kollarının organize ettiği çat kapı iftar programlarından biri de Doğanşehir Günedoğru Mahallesinde gerçekleştirildi.

Flüt tutkunu Ahmet Türkmenoğlu’nun evine iftar konuğu olan Belediye Başkanı Zelyurt ve AK Parti kadın kolları heyetine burada 75 Yaşındaki Ahmet Türkmenoğlu tarafından mini konser verildi.

Türkmenoğlu, ziyaret nedeniyle memnuniyetini dile getirirken. Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt da, “Çat Kapı iftar ziyaretlerimiz devam ediyor. Bu gün Ahmet amcamızın evine misafir olduk. Bizleri evlerine kabul edip sofralarını açtıkları için kendilerine özellikle teşekkür ediyorum. Kadın kolları başkanlığımızın organizasyonunda yaptığımız bu çalışmalarda aynı zamanda mahalle temsilcisi arkadaşlarımız, yönetim kurulu üyelerimizle birlikte çat kapı ziyaretlerimiz devam ediyor. Gönül alma, ziyaretleri, gönüllere dokunma ziyaretleri, sohbet ve kendilerini dinleme bir yerde iftar amaç ama gönül almayı ise bir gayret olarak yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Doğanşehir Kadın Kolları Başkanı Gülşah Sağlam ise ` Bizleri bu programda yalnız bırakmayan özellikle belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. AK Parti ailesi olarak Ramazan Programları yaptık. Ahmet Amcamızın evine misafir olduk. Hanımı ve torunlarıyla bizleri evlerine kabul ettikleri için teşekkür ederiz hayırlı Ramazanlar dilerim ` diye konuştu.