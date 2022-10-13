Siirt merkeze bağlı Bağtepe köyünde yıllardır çiftçilik yapan Ahmet Yeşildağ, bağ sahipleri için önemli bir gelir olan bıttım ürününün toplanmaya başladığını söyledi.

Siirt'e geçen yıl iç piyasada 300 liraya satılan bıttımın kilogram fiyatının, bu yıl ürünün az olmasından dolayı ile 400 ile 500 lirayı bulabileceği vurgulandı.

Ziraat Mühendisi Murat Kuyumcu, dallarda meyve tutumunun fazla olduğunu ancak iç dolumunun düşük olduğunu söyledi.

Bağ ve bahçelerde incelemelere devam ettiklerini ve çiftçileri her konuda bilgilendirdiklerini anlatan Kuyumcu, "Burada bıttım hasadına başlandı. Çiftçilerimiz yoğun bir şekilde hasadını sürdürüyor. Hasadımızla ilgili şunları söyleyebiliriz, meyve tutumu iyi olmasına rağmen içi büyük oran da boş çıktı. Hasat boyunca yaptığımız incelemelerde çiftçilerimize bilgilendirme çalışmaları yapılacak. Herkese bereketli kazançlar dilerim" dedi.

