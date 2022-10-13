TÜGVA'nın Türkiye genelindeki yarışmasında kenti temsil eden ve dereceye giren Aşıkpaşa İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Noor Fatma Ziyarah'a elektrikli scooter hediye edildi.

Ödülü takdim eden TÜGVA Kırşehir İl Temsilcisi Sergen Özdemir, öğrenciyi tebrik ederek, manevi ve milli değerlerle bezenmiş bir neslin yetişmesine vesile olmak için teşkilatıyla çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Aşık Paşa İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mehmet Berber ve görsel sanatlar öğretmeni Ceylan Avşar'a teşekkür eden Özdemir, "Ortaokuldan liseye, üniversiteye ve her bir gencimize ulaşabilmek, onların dertleri ile dertlenmek bizim hedefimizdir. Eğitim süreçlerinde destek olmak gençlerimizin yanında olmak bizleri daha da güçlü kılıyor" dedi.