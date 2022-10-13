Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 14:49Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hayvan sesini taklit eden avlanma cihazlarına el konuldu
[Fotograf: İHA]
Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler av koruma ve kontrol faaliyetinde av hayvanlarını aldatan ve hileli avlanmaya yarayan ses cihazı tespit etti.
Düzce’de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sahada denetimlerini artırdı.
Ekipler av koruma ve kontrol faaliyetlerinde 4 adet av hayvanlarını aldatan ve hileli avlanmaya yarayan ses cihazı tespit etti.
Cihazlara ekipler tarafından el konulurken avlaklarda av koruma ve kontrol faaliyetleri aralıksız devam edeceği bildirildi.
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