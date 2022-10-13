Düzce’de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sahada denetimlerini artırdı.

Ekipler av koruma ve kontrol faaliyetlerinde 4 adet av hayvanlarını aldatan ve hileli avlanmaya yarayan ses cihazı tespit etti.

Cihazlara ekipler tarafından el konulurken avlaklarda av koruma ve kontrol faaliyetleri aralıksız devam edeceği bildirildi.