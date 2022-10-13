İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Karatekin Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin hazırladığı bilimsel projeler stantlarda sergilendi.

Şenliğin açılışına katılan Vali Abdullah Ayaz, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ile protokol üyeleri stantları gezerek projeler hakkında bilgi aldı.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Arif Kırkpınar, 100 bin lira bütçe ile hazırlanan şenlikte, 29 farklı atölyede öğrencilerin alanında uzman rehberler eşliğinde hazırladığı bilimsel projelerin yer aldığını, kodlama, yazılım, 3D yazıcıların da kullanıldığı çeşitli çalışmaların sergilendiğini aktardı.

Kırkpınar, şenlikte ayrıca farklı üniversitelerden akademisyenlerin proje döngüsü, biyoaktif moleküler ve sağlık, yapay zeka ile bilimin geleceği gibi konu başlıklarında söyleşiler yapılacağını söyledi.

Bilim gösterilerinin ve çeşitli etkinliklerin yapılacağı şenlik 15 Ekim'de sona erecek.