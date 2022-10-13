Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 14:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Söke'de bir firari hükümlü yakalandı
Aydın Söke'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sazlı Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda "yakın akrabayı öldürmek ve 2313 sayılı kanuna aykırılık" suçlarından hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Firari hükümlü, cezaevine gönderildi.
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