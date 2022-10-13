Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sazlı Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda "yakın akrabayı öldürmek ve 2313 sayılı kanuna aykırılık" suçlarından hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Firari hükümlü, cezaevine gönderildi.