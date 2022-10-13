Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 14:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamyonetle çarpışan motosikletli kurye hayatını kaybetti
Isparta'da kamyonet ile çarpışan motosikletli kurye yaşamını yitirdi.
Veli Metehan Çakır'ın, kullandığı motosiklet, Anadolu Mahallesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilmeyen kamyonetle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Çakır, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çakır'ın bir firmada kuryelik yaptığı öğrenildi.
Etiketler: Isparta Trafik Kazası Polis
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