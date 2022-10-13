Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 15:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da 269 sikke ve 7 obje ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Ardahan'da, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 269 sikke ve 7 obje yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, kentte durdurulan yolcu otobüsünde bir kişinin üst araması yapıldı.
Söz konusu kişinin çantasında 269 sikke ve 7 tarihi olduğu değerlendirilen objeye el konuldu.
Şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Etiketler: Tarihi Eser Ardahan
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