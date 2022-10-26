Yeni Mahalle'deki bir ortaokulun önünde 14 yaşındaki C.S. ve M.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine göğsünden bıçaklanan M.K. ağır yaralandı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli C.S. gözaltına alındı.