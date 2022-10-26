Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 14:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te bıçaklı kavgada 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Siirt'te çıkan bıçaklı kavgada 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Şüpheli gözaltına alındı.
Yeni Mahalle'deki bir ortaokulun önünde 14 yaşındaki C.S. ve M.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine göğsünden bıçaklanan M.K. ağır yaralandı.
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli C.S. gözaltına alındı.
Etiketler: Siirt
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