Haber Giriş: 12 Temmuz 2022 Salı 18:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te baraj gölüne giren çocuk hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Siirt'te serinlemek için Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'ne giren 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Siirt-Eruh kara yolu Botan Köprüsü mevkiinde ailesiyle pikniğe giden ve arkadaşlarıyla serinlemek için suya giren 12 yaşındaki Hasan Olgaç, bir süre sonra gözden kayboldu.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve Batman Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Dalgıçlar, Olgaç'ın cansız bedenini suya girdiği yerin yakınında buldu.
Çocuğun cesedi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Etiketler: Siirt
Son Haberler
- 19:30
- 19:29
- 19:08
- 19:07
- 18:44
Sıradaki Haber
Fırat Nehri'ne siyanür karıştığı iddiası yalanlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz