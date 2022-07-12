Siirt-Eruh kara yolu Botan Köprüsü mevkiinde ailesiyle pikniğe giden ve arkadaşlarıyla serinlemek için suya giren 12 yaşındaki Hasan Olgaç, bir süre sonra gözden kayboldu.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve Batman Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Dalgıçlar, Olgaç'ın cansız bedenini suya girdiği yerin yakınında buldu.

Çocuğun cesedi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.