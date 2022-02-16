Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 17:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te ambulans ile otomobil çarpıştı
[Fotoğraf: AA]
Siirt'te bir otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Siirt'te Bayram Olgaç yönetimindeki otomobil, Abdurrahman Kavak Caddesi'nde Agit Şengül'ün kullandığı ambulansla çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile her 2 araçta bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Ambulans Siirt Trafik Kazası
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