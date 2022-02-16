Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6-14 Şubat tarihleri arasında Sarıçam ve Ceyhan'da sorumluluk bölgesinde kaçakçılık olaylarına karşı denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, 2 kilogram kıyılmış tütün, 1452 paket kaçak sigara, 19 bin 120 içi doldurulmuş makaron ele geçirdi, 12 şüpheli gözaltına alındı.