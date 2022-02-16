Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 16:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da kaçakçılık operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf:AA]
Adana'nın Sarıçam ve Ceyhan ilçelerinde, kaçakçılık operasyonlarında 12 şüpheliyi gözaltına aldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6-14 Şubat tarihleri arasında Sarıçam ve Ceyhan'da sorumluluk bölgesinde kaçakçılık olaylarına karşı denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde, 2 kilogram kıyılmış tütün, 1452 paket kaçak sigara, 19 bin 120 içi doldurulmuş makaron ele geçirdi, 12 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Adana Kaçakçılık
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