Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 17:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sağlık çalışanını darbeden şüpheli tutuklandı
İstanbul Ümraniye'de sağlık çalışanını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Ümraniye Devlet Hastanesinde COVID-19 olan bir hastanın kendisine müdahale eden acil tıp teknikerini darbetmesinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Şüpheli Hakan Ç, COVID-19 olması nedeniyle bulunduğu karantinanın süresinin tamamlanmasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.
Buradaki işlemlerinin ardından şüpheli, Anadolu Adalet Sarayına getirildi.
Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Hakan Ç, buradaki savunmasında, bugüne kadar herhangi bir olaya karışmadığını, çok pişman olduğunu ve tutuksuz yargılanmak istediğini söyledi.
Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
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